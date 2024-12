MC Binn pede Ana Laura em casamento - Reprodução de vídeo

Publicado 14/12/2024 15:18 | Atualizado 14/12/2024 15:19

Rio - MC Binn está noivo! O ex- BBB pediu Ana Laura Marques em casamento durante uma viagem do casal a Paris, na França. Um vídeo do momento especial foi publicado pelo cantor, no Instagram, neste sábado (14). Nas imagens, o casal conta algumas curiosidades sobre a Torre Eiffel e, logo depois, o artista se ajoelha e surpreende a amada com uma aliança.

"Quer casar comigo?", perguntou Binn. Ana, claro, aceitou. O momento foi repleto de emoção. "Meu Deus, estou tremendo e nem é de frio. Chorei", afirmou ela.

Nos stories, Ana falou sobre o noivado e exibiu a aliança. "Não podia contar, mas agora eu posso. Estou noiva. Isso é uma coisa nova na vida. Obrigada todo mundo que está mandando mensagem. Parece que nem caiu a ficha ainda", declarou a influenciadora.