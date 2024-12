Nicolas Prattes faz retrospectiva e agradece por 2024 - Reprodução / Instagram

Nicolas Prattes faz retrospectiva e agradece por 2024Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2024 15:57

Rio - Nicolas Prattes publicou neste sábado (14) uma retrospectiva de 2024. Nas redes sociais, ele compartilhou os momentos mais marcantes do ano, tanto na carreira quanto na vida pessoal, com direito a conquistas profissionais, viagens e até um novo amor.



"2024. Você sabe o que fez comigo. Na alma pra sempre", escreveu ele na legenda da publicação.



No campo profissional, o ator brilhou em três produções. Ele integrou o elenco das novelas "Fuzuê" e "Mania de Você", ambas da Globo, e também a série "Vicky e a Musa", do Globoplay.



Na vida pessoal, o namoro com a apresentadora Sabrina Sato foi um dos grandes destaques. O relacionamento começou durante o Carnaval e, desde então, eles não desgrudam.



Como torcedor apaixonado do Botafogo, Nicolas celebrou as conquistas do time carioca, que foi Campeão Brasileiro e da Libertadores.

Confira: