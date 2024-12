Taís Araujo - Victor Chapetta / Agnews

Taís AraujoVictor Chapetta / Agnews

Publicado 14/12/2024 14:48

Rio - Taís Araujo prestigiou a pré-estreia de "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", live-action do personagem criado por Mauricio de Sousa, em um cinema no Rio, neste sábado (14). A atriz, que integra o elenco do filme, apostou em um vestido vermelho para a ocasião e se divertiu ao posar para fotos segurando uma goiaba. No Instagram, a mulher de Lázaro Ramos expressou a felicidade em participar do longa, que chega às telonas no dia 9 de janeiro.

fotogaleria

"Hoje eu realizei o sonho da Taís criança! Aquela Taís que devorava os quadrinhos da Turma do Chico Bento, que mais tarde apresentou todo o universo do Maurício de Sousa pros filhos e que hoje está no filme 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa'. Obrigada Mauricio de Sousa por atravessar gerações com suas histórias divertidas, fantásticas, encantadoras e orgulhosamente brasileiras!", escreveu na legenda.

Outros atores do elenco da produção também compareceram à pré-estreia como Luis Lobianco (Nhô Lau), Augusto Madeira (Dotô Agripino), Isaac Amendoim (Chico Bento) Anna Júlia Dias, (Rosinha) e Pedro Dantas, (Zé Lelé).

Na história, o arrogante coronel Dotô Agripino, pai do mimado Genesinho, coloca a goiabeira do Nhô Lau em risco. É aí que Chico Bento e sua turma precisam unir forças para salvar a árvore.