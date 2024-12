Richarlison e Amanda Araujo durante chá revelação - Reprodução do Instagram

Richarlison e Amanda Araujo durante chá revelaçãoReprodução do Instagram

Publicado 14/12/2024 09:56

Rio - O atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham, Richarlison, de 27 anos, e Amanda Araújo, de 21, serão papais de um menino. O casal descobriu o sexo do bebê em um chá revelação, em Londres, na Inglaterra, e dividiu a novidade com os fãs através das redes sociais.

fotogaleria

Neste sábado (14), Amanda publicou uma foto com Richarlison durante o momento especial e escreveu: "Nosso menino". Ela também compartilhou um vídeo do jogador falando sobre a nova fase pessoal. "Notícia maravilhosa. Sempre quis ter uma família. Aqui se inicia uma nova trajetória pra gente. Que a gente possa amadurecer mais ainda. Com certeza, eu e ela seremos os melhores pais do mundo".

A influenciadora, então, se derreteu pelo amado. "Você vai ser o melhor pai do mundo. Obrigada por cuidar de mim todos os dias e por me fazer a mulher mais feliz desse mundo, você faz eu me sentir segura e amada, sua companhia é a melhor e eu não tenho palavras pra descrever o homem que você é nosso filho não tem ideia do pai que vai ter, um ídolo, um super herói, um exemplo maravilhoso sempre vou estar do seu lado para tudo, mo sempre. Te amo".

Mãe de Amanda também publicou registros do chá revelação nas redes sociais e exibiu detalhes da decoração. "Eu acredito em anjos! Nossa família está ganhando um anjinho Que benção meus amores".