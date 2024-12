Musa da Imperatriz, Rafa Kalimann samba muito em ensaio da escola - Reprodução / Instagram

Musa da Imperatriz, Rafa Kalimann samba muito em ensaio da escola Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2024 22:40 | Atualizado 14/12/2024 22:43

Rio - Rafa Kalimann participou de um ensaio da Imperatriz Leopoldinense, na qual a apresentadora será musa pelo segundo ano consecutivo. O evento aconteceu na sexta-feira (13) na quadra da agremiação em Ramos, Zona Norte do Rio.



Nas redes sociais, a atriz, que optou em um look de biquíni branco combinado com um vestido de pedras, compartilhou um vídeo de momentos especiais do ensaio. "Ensaio com a Imperatriz Leopoldinense é de uma alegria, acolhimento, abraços apertos, sorrisos no rosto... uma comunidade que recebe com paixão no peito acreditando em sua escola, onde a maldade não prevalece... Sempre aprendo muito. É por eles, por esse amor e pelo respeito que sinto por eles. Obrigada sempre, comunidade", escreveu Rafa.



A Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã do Carnaval carioca, levará em 2025 o enredo "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón", que aborda a saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô. A escola desfilará no domingo, 2 de março.