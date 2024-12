Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2024 17:45

Rio - Neste sábado (14), Zé Felipe, de 26 anos, interagiu com os seguidores nas redes sociais por meio de uma caixinha de perguntas. Uma das questões levantadas foi sobre o motivo de o cantor não ter um carro de luxo, algo que chamou a atenção de muitos fãs.



O artista esclareceu: "Nem carteira eu tenho e acho que carro ou você ama, ou você não liga e eu nunca liguei".



Embora não tenha carro, a mobilidade do cantor não é um problema. Ele conta com um jatinho particular. O avião, um presente de aniversário dado pela mulher, Virgínia Fonseca, é um Citation Excel modelo 560XL, fabricado em 1999 pela Cessna. A aeronave tem capacidade para até nove passageiros.