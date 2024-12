Igor Angelkorte - Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2024

Rio - O ator Igor Angelkorte, conhecido por papéis em novelas como Terra e Paixão (2023) e O Outro Lado do Paraíso (2017), além do relacionamento com a atriz Camila Pitanga, anunciou que adotará um novo nome artístico. Aos 36 anos, ele agora será chamado de Angel Ferreira, uma escolha que reflete um processo de autoconhecimento e transformação pessoal.



Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, Angel explicou os motivos por trás da decisão. "Fui experimentando outros heterônimos e brincando de assinar de outras formas. Comecei a brincar com meu nome e a de novo pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta. Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino."



Apesar de reconhecer os riscos profissionais, ele afirmou que a decisão não foi baseada em retorno financeiro. "Tem um risco, mas eu não tomo decisões fundamentais na minha vida com base no retorno financeiro. O fundamental é realmente ter um nome que me lembra que eu posso ser muitas coisas. A possibilidade de mudança pertence a todos nós e é assim que a gente pode mudar. Inclusive o nosso nome. Fico curioso de ver o que essa mudança pode trazer para minha carreira."