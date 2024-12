Maiara surge de mãos dadas com empresário durante show - Araujo / Agnews

Publicado 14/12/2024 22:03 | Atualizado 14/12/2024 22:07

Rio - Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, está vivendo um novo capítulo na vida amorosa. Após um período solteira, a artista surgiu publicamente com o empresário Mohamed Nassar neste sábado (14), durante o show das cantoras no estádio do Morumbi, em São Paulo.



Durante a apresentação da dupla no festival "Buteco do Gusttavo Lima", o empresário acompanhou o show diretamente do palco. Após a performance, os dois deixaram o local de mãos dadas.



Os rumores de um relacionamento entre Maiara e Mohamed começaram em novembro, quando o casal foi visto junto em eventos.



Quem é Mohamed Nassar?



Mohamed Nassar é um empresário do ramo de eletrônicos, com negócios em Ciudad del Este, no Paraguai, e atuação em Foz do Iguaçu, no Paraná. Nas redes sociais, o empresário é discreto nas redes sociais, com perfil fechado