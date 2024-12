Viih Tube e Eliezer celebram 'mêsversário' de Ravi após alta hospitalar com tema 'O Pequeno Príncipe' - Reprodução / Instagram

Viih Tube e Eliezer celebram 'mêsversário' de Ravi após alta hospitalar com tema 'O Pequeno Príncipe'Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2024 18:44 | Atualizado 14/12/2024 18:46



Rio - Viih Tube e Eliezer comemoraram o primeiro mês de vida de Ravi com uma festa intimista casa. O menino, que passou 19 dias internado em São Paulo, recebeu alta médica neste sábado (14) e pôde celebrar a data ao lado da família.

O tema escolhido para o "mêsversário" foi a clássica história "O Pequeno Príncipe". Viih Tube se vestiu de rosa, enquanto Eliezer encarnou o aviador. Lua, a primogênita do casal, de um ano e oito meses, participou como a raposa, e Ravi apareceu caracterizado como o Pequeno Príncipe.



"Nosso pequeno príncipe. Não fizemos aquele mesversário com todas aquelas montagens malucas porque não é hora para isso. Mas acho que foi o mais especial de todos no melhor dia da minha vida, da volta dele pra casa. Fizemos fotinho, cantamos parabéns e oramos muito agradecendo a Deus! E obrigada a cada um de vocês que também oraram e torceram por esse momento!", escreveu Viih no Instagram



Eliezer compartilhou um vídeo nas redes sociais e também falou sobre a comemoração especial. "Estamos em casa! Conseguimos cantar Parabéns pro nosso Pequeno Príncipe em casa com a família. Obrigado meu Deus! Nunca vou conseguir agradecer todos vocês que oraram por ele e por nós. Eu nunca vou esquecer o que fizeram por nós. A vontade é de abraçar um por um e chorar. Queria dizer que tudo foi um grande 'tapa' na minha cara pq eu nunca orei por ninguém, nem por mim pra ser muito honesto, e todos vocês oraram por nós sem nem nos conhecer de forma genuína em uma pura demonstração de amor, empatia e humanidade. Vocês não sabe o quanto eu aprendi, dentre esses aprendizados, eu aprendi a orar, a clamar, a agradecer, a suplicar e a chorar com toda a minha alma. Agora estou aqui buscando intimidade com Deus pq eu tenho certeza que sem ELE nós não conseguiríamos. Mais uma vez, obrigado Meu Deus", afirmou.



Na quinta-feira (11), ainda no hospital, Ravi já havia recebido uma comemoração simbólica pelo primeiro mês de vida. Agora, em casa, a família celebrou com ainda mais alegria. O bebê estava internado desde 25 de novembro.