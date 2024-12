Eliezer, Viih Tube e Ravi - Reprodução do Instagram

Publicado 14/12/2024 13:35 | Atualizado 14/12/2024 13:49

Rio - Ravi, filho caçula de Viih Tube, de 24, e Eliezer, de 34, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado (14). O boletim médico ainda informa que o bebê deu entrada na unidade de saúde, no fim de novembro, com quadro de enterocolite, uma inflamação no trato gastrointestinal.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro", dizia o boletim.

Na última quarta-feira (11), Ravi completou um mês e ganhou uma festinha no hospital. Ele também foi homenageado pelo pais. "Como é que pode né, um ser humano tão pequeno ter tanta força e ensinar tanta coisa em tão pouco tempo. 'Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas temos que confiar nos planos dele, porque são sempre os melhores'. Feliz um mês meu filho", declarou Eliezer.

Viih também se derreteu pelo filho. "Eu te amo tanto meu filho, amo tanto que até dói! Você é nossa vida! Meu pequeno príncipe! Logo comemoraremos de novo além do seu mesversário hoje no hospital. Comemoraremos o dia da sua volta pra casa! Está perto, eu sinto".

O casal já é papai de Lua, de um aninho.