Richarlison anuncia que será pai pela primeira vez com a namorada, Amanda AraújoReprodução / Instagram

Publicado 10/12/2024 19:43 | Atualizado 10/12/2024 19:44

Rio - O atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham, Richarlison, de 27 anos, revelou nesta terça-feira (10) que será pai pela primeira vez. Ele e a namorada, Amanda Araújo, de 21 anos, compartilharam a novidade com os fãs nas redes sociais. O casal, que mora junto em Londres, posou para fotos celebrando o momento especial.



"Agora somos três", escreveram na legenda da postagem.



Em seu Instagram aberto, Amanda se derreteu pelo jogador ao chamá-lo de "papai". Já no seu perfil privado, a influenciadora falou um pouco mais sobre a novidade. "Motivo do meu sumiço: tava fazendo órgãos do meu bebê", brincou. "Uma de mim já é fofa, mas imagina dois...", disse.



A novidade gerou comoção. Neymar, amigo próximo de Richarlison, parabenizou o casal nos comentários, ao lado de nomes como Luva de Pedreiro, Fred Bruno, MC Maneirinho e Maria Marçal.



O relacionamento Richarlison e Amanda começou em julho de 2023, quando Richarlison passou a interagir nas redes sociais da ruiva. Em maio deste ano, eles assumiram o romance publicamente, e, em setembro, passaram a dividir o mesmo teto na capital inglesa.