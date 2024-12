Noca da Portela - reprodução Instagram

Publicado 10/12/2024 18:28

Rio - Noca da Portela, ícone do samba e da música brasileira, não se apresentará no Rio Scenarium no próximo dia 14 de dezembro. O motivo do cancelamento está relacionado a complicações de saúde enfrentadas pelo artista, que está em tratamento em casa após uma internação recente.



Em entrevista exclusiva ao O Dia, o neto de Noca, Diogão, compartilhou informações sobre o estado de saúde do compositor. "Meu avô está com anemia que está atrapalhando demais o bem estar dele, mesmo tomando todas as vitaminas e alimentos recomendados pelo médico", explicou.



Diogão ainda destacou que Noca, que completará 92 anos na próxima quinta-feira (12), está recebendo o apoio da família para manter o ânimo. "É sempre difícil, mas estamos cuidando para ele não ficar pra baixo. Ele ficou internado mês passado, mas agora está se tratando em casa", afirmou o neto, aliviando preocupações sobre o atual quadro clínico do artista.



Rio Scenarium confirma cancelamento de apresentação



A casa de shows Rio Scenarium, localizada no Centro do Rio de Janeiro, também comunicou oficialmente a ausência de Noca da Portela no evento de sexta-feira, 14 de dezembro. Em um post em suas redes sociais, a casa informou: "O Rio Scenarium informa que, devido a questões de saúde imprevistas, o artista Noca da Portela não poderá se apresentar no evento do dia 14 de dezembro. A casa está tomando todas as providências para garantir um evento de alto nível com outras atrações de qualidade".



Além disso, o Rio Scenarium detalhou que os ingressos adquiridos para o evento permanecem válidos, e os clientes podem solicitar reembolso ou troca de data, caso prefiram. A casa de shows agradeceu a compreensão do público e se colocou à disposição para mais informações.