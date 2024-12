Família unida! Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Zoe, Kika Sato, Duda Nagle e Leda Nagle - Marcelo Sá Barretto/Ag.News

Publicado 10/12/2024 17:13 | Atualizado 10/12/2024 17:14

Rio - Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, completou 6 anos recentemente e ganhou um festão nesta terça-feira (10) em São Paulo, com o tema "A Fantástica Fábrica de Chocolate". A apresentadora aproveitou o momento para mostrar que tem uma relação amigável com o pai da sua filha e posou na mesma foto com o ex-marido, e o atual namorado, Nicolas Prattes, ao lado da filha, e das avós da menina: Dona Kika e Leda Nagle.

Zoe fraturou o braço após uma queda de hoverboard, um brinquedo eletrônico com rodas, e precisou colocar gesso no cotovelo na última sexta-feira (6).

A decoração da festa é assinada por Andréa Guimarães, a queridinha dos famosos em São Paulo, que surrpreende com grandes esculturas e criatividade.