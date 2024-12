Jogadora foi alvo de golpe ao comprar cachorro online - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2024 16:35

Rio - Ex-integrante do "BBB 23", Key Alves sofreu um golpe ao comprar um cachorro pela Internet. A atleta de 24 anos mora nos Estados Unidos, onde atua como líbero no Houston Volleyball, equipe da LOVB Pro (League One Volleyball), a liga profissional de vôlei norte-americana.

fotogaleria "Amores, vi que vocês estão comentando muito nos Stories falando do cachorro, mas ele não é meu, é do meu amigo. Eu falei aqui que tomei um golpe. Comprei um cachorro e eles não entregaram e nem vão entregar, né", contou.

A jogadora preveniu os seguidores sobre compras online. "É isso galera, não comprem cachorro na Internet nos Estados Unidos. Aí agora decidi não comprar mais cachorro. Vou ficar sozinha, a única cachorra que vai ter aqui sou eu. Ah, sair do Brasil pra tomar golpe nos States... Perdi US$400 (cerca de R$2.420), faz as contas aí. Tomei no meu c*", disse.