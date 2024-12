Ivete Sangalo - reprodução Instagram

Publicado 10/12/2024 15:21

Rio - Ivete Sangalo interrompeu seu show no Carnatal, em Natal, para consolar a dançarina Lore Improta, que estava trabalhando como embaixadora do evento e não conseguiu comparecer à apresentação escolar de sua filha, Liz. A atitude de Ivete comoveu o público ao trazer uma mensagem sobre a conciliação entre trabalho e maternidade. De cima do trio elétrico, a cantora falou diretamente a Lore e destacou a importância de desmistificar o papel da mulher trabalhadora.



Em seu discurso, Ivete abordou os desafios enfrentados pelas mães que precisam lidar com a pressão social e as críticas: "Essa coisa que é dada a mulher, que o lugar do trabalho é o lugar do desprazer, e que o homem quando ele sai vai ser o provedor... não! Nós, mulheres, trabalhadoras, temos responsabilidades e temos prazer em trabalhar! Você não estava lá, mas eu, que sou sua amiga, sua irmã, estava lá simbolizando você, porque ela é louca por mim assim como é louca por você", disse Ivete, arrancando aplausos do público.

Ivete não apenas consolou Lore, mas também demonstrou como é próxima da família. Segundo Lore, a cantora foi fundamental durante o processo de escolha da escola de Liz. Em entrevista ao Bahia Notícias, Lore revelou: "Ivete conversou muito comigo também. Me falou sobre algumas escolas e tudo mais. Fui visitar uma e adorei! Nem visitei outras.

Críticas e reflexões na web

Lore foi criticada nas redes sociais por não estar presente no evento de encerramento do ano letivo de Liz, que aconteceu no fim de semana em Salvador. Mesmo assim, Ivete se colocou como um exemplo de apoio, reforçando a importância de reconhecer as dificuldades enfrentadas por mães trabalhadoras.