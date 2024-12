Paloma Bernardi - reprodução Instagram

Paloma Bernardireprodução Instagram

Publicado 10/12/2024 14:06 | Atualizado 10/12/2024 14:09

Rio - A atriz Paloma Bernardi passou por um grande susto em sua casa nesta terça-feira (10), quando um acidente com seu forno elétrico quase provocou um incêndio. Ela compartilhou o ocorrido com seus seguidores nas redes sociais, revelando o momento inesperado em que teve que interromper a gravação de um conteúdo por conta do problema.



Em um vídeo publicado, Paloma relatou como o incidente começou: "Só falar que eu vou pra cozinha e… bão foi dessa vez! Pois é, Paloma sendo Paloma! Juro que a receita que eu ia fazer ia dar certo de primeira! Juro!! Era super simples, tranquila, mas o universo não colaborou! Eu não tive culpa". O forno elétrico, que ela usava pela primeira vez, causou um curto-circuito. As luzes da casa começaram a piscar até se apagarem completamente.A atriz teve que interromper a gravação e acionar um técnico para verificar o que havia ocorrido. No vídeo, ela explicou: "Agora, a casa tá em curto. Gente! Foi só aqui em casa. Gente do céu, no meio da gravação, o forno que eu nunca usei… tive que desligar tudo". O profissional chegou a afirmar que o problema estava no próprio forno e alertou que ele não deveria ser utilizado até que o defeito fosse resolvido. "Esse forno tá em curto, pode ser a tomada. Não pode usar", afirmou o técnico.Apesar do susto, Paloma conseguiu lidar rapidamente com a situação e evitar danos maiores. A atriz aproveitou para alertar seus seguidores sobre a importância de conferir o estado dos eletrodomésticos, principalmente ao usar equipamentos pela primeira vez.