10/12/2024

Rio - Tati Machado, de 33 anos, celebrou o aniversário do marido, o fotógrafo Bruno Monteiro, nesta terça-feira (10). A apresentadora publicou um vídeo, no Instagram, com diversos momentos especiais ao lado do companheiro, e aproveitou a ocasião para contar, que esse ano, o casal enfrentou situações complicadas, mas que conseguiram superar juntos.

"Minha dupla. Meu par. Engraçado olhar pra trás contigo e lembrar que tudo que a gente sempre quis está acontecendo. Lembro de um dia no nosso primeiro apartamento no Leme, na nossa mini cozinha, que conversamos sobre que vida gostaríamos de ter no futuro e a sua resposta foi a de que queria uma vida exatamente como a que conquistamos hoje. E isso me enche de emoção. Acho que um dos nossos grandes talentos como dupla sempre foi o de nunca deixar de sonhar. Juntos. E isso mesmo com todas as desilusões, tropeços e dúvidas que já passamos. Inclusive, este ano. Não foi fácil, né? Pra mim e especialmente pra você", disse ela.

Tati finalizou se declarando para Bruno. "Abdicamos de tanta coisa, inclusive, de nós em muitos instantes. Mas a gente sempre se achou em meio ao caos. Ainda bem. E aqui estou, escrevendo pra você enquanto espero pra embarcar em mais um dos meus milhares de voos de 2024. Estou aqui, fechando os olhos enquanto sonho com mais um dos nossos grandes passos. O que eu quero e desejo profundamente é que você nunca perca o teu olhar otimista pra vida, que tenha saúde e que seja feliz acima de tudo. Eu amo quem você é e a amo ser teu par. Parabéns, Tampa".

Internautas comentaram na postagem da jornalista. "Tão lindos! Feliz mais uma vida inteira para o Bruno e que ela seja todinha com esse mulherão incrível", disse um. "Vocês são lindos", afirmou outro. "Que lindos. Deus abençoe sempre. Feliz vida para o mozão", comentou mais um fã.