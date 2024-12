Cantora se revoltou com críticas na web - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2024 20:16

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, divulgou um vídeo em suas redes sociais para mostrar a indignação com as críticas em torno das roupas que ela usa mesmo depois de afirmar que é uma mulher conversadora.

"Vamos dar uma conversada porque vocês querem se intrometer na vida da conversadora aqui. Vocês têm que ir treinar e não se meter na vida da conservadora aqui não. Vou nem sentar. Não é porque eu sou conservadora que eu vou deixar de usar o meu biquíni. Eu sou conservadora, mas eu sou atualizada. Nem tanto, mas eu sou atualizada", explicou.

"Eu sou conservadora e gosto do meu biquíni pequeno, mas eu não vou aceitar ninguém com um baseado no meu quintal. Eu sou conservadora e gosto das minhas unhas grandes, mas ninguém vai ditar como é que eu tenho que criar o meu filho. Entendeu? Eu sou conservadora, eu vou do samba para o funk e vou ao mercado e vou reclamar que o azeite tá mais caro que o bacalhau do Natal! Tá achando o quê? Que eu sou conservadora e virei Maria, mãe de Jesus? Santa? Te mancam pra lá, hein!", disse.