Publicado 10/12/2024 18:46

Rio - Carla Diaz, atualmente em um intercâmbio nos Estados Unidos, viu seu nome nos tópicos mais comentados da internet após uma foto em que aparece irreconhecível viralizar. A atriz de 34 anos completou aniversário no dia 28 de novembro e celebrou com uma festa surpresa organizada por amigos. Durante a confraternização, registros do evento chamaram a atenção dos fãs.



Nas redes sociais, os comentários se multiplicaram rapidamente. Muitos internautas questionaram o que teria motivado a aparente mudança no rosto da ex-BBB. "Nossa, como ela está diferente. Será que fez harmonização?", escreveu um seguidor. Outros apontaram o uso de filtros e editores de imagem, gerando uma onda de especulações.

Diante das críticas e rumores, Carla optou por restringir os comentários em suas publicações. No entanto, Carla Diaz decidiu responder diretamente aos comentários ao publicar um vídeo em seu Instagram. No registro, ela apareceu de cara lavada, sem maquiagem, para comprovar que não realizou nenhum procedimento estético.