Sophie Charlotte - Reprodução Instagram

Sophie CharlotteReprodução Instagram

Publicado 10/12/2024 17:15 | Atualizado 10/12/2024 17:15

Rio - Nesta terça-feira (10), Sophie Charlotte, de 35 anos, chamou a atenção de internautas, ao publicar um álbum de fotos analógicas nas redes sociais. A atriz exibiu as curvas do seu corpo, com um biquíni azul, e apareceu sorridente nos registros da praia. "Analógicas aleatórias", escreveu na legenda.

fotogaleria

Fãs da artistas comentaram na postagem feita no Instagram. "Natural e linda", disse um. "Uma das mulheres mais lindas do Brasil", afirmou outro. "Linda e elegante naturalmente", comentou mais um admirador.

Sophie compartilha momentos de sua rotina para seus mais de três milhões de seguidores.