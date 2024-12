Anitta realiza procedimento estético para remoção de veia na testa - Reprodução / Instagram

Anitta realiza procedimento estético para remoção de veia na testaReprodução / Instagram

Publicado 10/12/2024 15:51 | Atualizado 10/12/2024 15:54

Rio - Nesta terça-feira (10), Anitta surpreendeu seus seguidores ao compartilhar que realizou um novo procedimento estético no rosto. A cantora, que está no Brasil, apareceu deitada em uma maca, com curativos na cabeça, explicando que fez um tratamento para reduzir a aparência de uma veia saliente na testa.



fotogaleria

Apesar de ser um procedimento pouco conhecido, Anitta tranquilizou os fãs, garantindo que não se tratava de uma cirurgia. "Eu sei que vocês estão tristes pela veia que se foi, mas só quem tem essa veia sabe o quanto é ruim, o quanto é uó. Não é uma cirurgia, é um laser, não tem corte, nada. Dura duas horinhas e está tudo certo. Não dói, não incomoda, não precisa ficar com isso na cara, prefiro para ficar para ajudar a desinchar e para garantir que vai ficar perfeitinho", explicou.



"Eu tirei, foi incrível. Fiquei de cabeça para baixo, fiquei de lado, gargalhei, me emocionei e em nenhum momento a veia veio. Fim de uma era! Não sente dor nenhuma. Não sabia que existia essa técnica. Mandaram no meu WhatsApp, fui, acreditei na coragem, não conhecia o médico, ninguém que tinha ido nesse médico. Perguntei para o meu Pai de Santo, confiei no meu orixá que falou: 'Pode ir'", disse.



O procedimento, feito com laser, promete ser uma solução eficaz e sem dor para quem lida com esse tipo de incômodo. Os fãs de Anitta, como sempre, reagiram com curiosidade e apoio nas redes sociais.