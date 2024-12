Na companhia de Felipe Ricca, Wagner Moura e Vladimir Brichta fazem treino de jiu-jítsu no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 10/12/2024 20:06

Rio - Wagner Moura aproveitou sua temporada no Brasil para um reencontro especial com o amigo de longa data Vladimir Brichta e o enteado dele, Felipe Ricca. Os três fizeram um treino de jiu-jítsu juntos no Rio e registraram o momento com foto compartilhada no Instagram de Felipe nesta terça-feira (10).



Radicado nos Estados Unidos, Wagner Moura, de 48 anos, esteve no Brasil para participar da Comic Con Experience (CCXP) em São Paulo, onde foi homenageado no último fim de semana. Durante o evento, o ator revelou seu desejo de voltar a morar no país. Enquanto isso, ele está no Rio de Janeiro filmando "O Agente Secreto" com estreia prevista para 2025. Além disso, Wagner tem um projeto internacional agendado: a série "Dope Thief", que estreia em março.



Amigos desde a adolescência, Wagner Moura, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos formam uma geração de atores baianos que despontou nos anos 1990. Todos cresceram artisticamente em Salvador e continuam próximos mesmo após anos de carreiras individuais



Vladimir, também com 48 anos, está casado com Adriana Esteves, com quem cria Felipe Ricca, de 24 anos. O jovem é fruto do casamento anterior de Adriana com Marco Ricca e segue os passos dos pais na atuação, tendo participado da série "Pedaço de Mim" (Netflix) e no futuro remake de "Vale Tudo".