Neymar Jr moveu uma ação judicial contra Luana Piovani Reprodução

Publicado 10/12/2024 19:11

Rio - Neymar Jr moveu um processo criminal contra Luana Piovani por difamação após as declarações da atriz no início do ano. Na ocasião, a ex-mulher de Pedro Scooby detonou o apoio do atleta ao projeto de privatização de praias. A informação da briga judicial foi divulgada pelo Portal Léo Dias nesta terça-feira (10).

fotogaleria No processo, o jogador de futebol pede uma indenização no valor de R$ 50 mil. "Nos dias 28 de maio de 2024, 30 de maio de 2024 e 1º de junho de 2024, por meio de publicações de 'Stories' em seu perfil na rede social Instagram (@luapio), LUANA PIOVANI difamou e injuriou continuadamente o Querelante NEYMAR DA SILVA SANTOS JÚNIOR e ofendeu a sua reputação, a sua dignidade e o seu decoro com as seguintes declarações proferidas pela rede mundial de computadores, o que facilitou a divulgação das ofensas contra a honra", alegou a defesa de Neymar na ação.

"Que a Querelada LUANA ELÍDIA AFONSO PIOVANI processada nos termos da lei e, ao final, condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, por dez vezes, com os acréscimos da continuidade delitiva previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como com as causas de aumento dispostas no artigo 141, inciso III e §2º, do Código Penal, fixando-se, inclusive, valor mínimo para indenização e reparação de danos causados ao Querelante no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)".

Entenda

O primeiro episódio da troca de farpas que culminou na briga judicial teve início em maio deste ano quando Luana Piovani criticou o apoio de Neymar Jr a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode "privatizar" as praias brasileiras e questionou a idolatria ao jogador de futebol. "Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?", disse na época.

Ela ainda comentou que o atleta não seria um bom pai. "É de cair o c... da bunda mesmo. Se não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser! Ganância de m...", disparou.