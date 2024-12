Rayane Figliuzzi apontada como affair de Belo sentada na primeira fila do show do pagodeiro - Leo Franco / AgNews

Rayane Figliuzzi apontada como affair de Belo sentada na primeira fila do show do pagodeiroLeo Franco / AgNews

Publicado 10/12/2024 20:13 | Atualizado 10/12/2024 21:40

Rio - Belo está vivendo um novo capítulo em sua vida pessoal. Após o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, o cantor revelou oficialmente seu novo relacionamento com Rayane Figliuzzi. A jovem foi clicada ao lado do cantor no Cruzeiro, "Belo em Alto Mar", onde teve direito a uma cabine luxuosa e foi tratada com todos os mimos, parecendo até uma "primeira-dama".

Rayane, que se apresenta como se apresenta como empresária, atriz, modelo e mãe e tem mais de 120 seguidores nas redes sociais, namorou em 2020 o rapper americano Tyga, que fez alguns shows no Brasil.



Em 2022, ela foi presa em decorrência de uma investigação do Ministério Público de Santa Catarina, que a apontou como envolvida em uma quadrilha de estelionatários, liderada pelo ex-noivo, Alexandre Navarro, que clonavam cartões de crédito. Ela foi detida em Areal, município da Região Serrana do Rio.



Recentemente, nomes conhecidos começaram a seguir Rayane nas redes, evidenciando seu crescente destaque no meio digital. Além disso, Rayane compartilha momentos de sua vida em eventos exclusivos, como o show da cantora Ludmilla, no Numanice, e suas exibições com carros e aeronaves de luxo.



Mãe e empreendedora



Além de sua carreira de influenciadora, Rayane também se dedica à maternidade. Ela é mãe de Zion, que completou 3 anos recentemente. "Mais um ano te proporcionando momentos que você jamais irá esquecer! Com a nossa família e nossos amigos. Agradeço a Deus por poder te proporcionar isso filho! Te amo demais, te ver feliz me faz feliz", escreveu ela em uma homenagem ao filho.



Rayane também é embaixadora de diversas marcas de moda, beleza e fitness, onde se mantém ativa no marketing de influências.