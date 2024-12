Roberta Miranda e o segurança Cláudio em clima de intimidade durante show - Reprodução/X

Roberta Miranda e o segurança Cláudio em clima de intimidade durante showReprodução/X

Publicado 10/12/2024 16:53

Rio - Após pedir seu segurança em casamento durante show e trocar beijos no palco, Roberta Miranda, 68 anos, foi flagrada em um bar de Fortaleza, onde ela viajou para gravar quatro canções com Nattanzinho.

Em fotos publicadas no portal Leo Dias, os dois aparecem juntinhos na mesma mesa do local. Procurada pela reportagem do DIA nesta terça-feira (10), a assessoria da artista disse que Roberta Miranda sempre foi muito discreta em relação à vida pessoal e não deve comentar o assunto.



"A artista e o segurança Cláudio se tornaram amigos e ele está fazendo a segurança dela. Desde o último domingo, Roberta Miranda está em Fortaleza, para uma gravação com Nattanzinho. Cláudio foi pra lá fazer a segurança", diz a nota.

Na semana passada, ela encheu o segurança de elogios no palco durante um show. "Você é lindo, cara... Quer casar comigo?", disparou ela. Em seguida, os dois deram um beijo e o público foi ao delírio.