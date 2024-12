Petra Mattar - reprodução Instagram

Publicado 10/12/2024 16:40 | Atualizado 10/12/2024 16:42

Rio - Petra Mattar, influenciadora digital e filha do ator Maurício Mattar, abriu o coração ao falar sobre os desafios de ser mãe solo. Durante uma interação com seguidores no Instagram. Petra compartilhou detalhes sobre sua relação com o pai de seu filho, Ademir Barreto de Araújo, e criticou sua ausência em momentos importantes.