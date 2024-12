Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhos - Reprodução Instagram

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com os filhosReprodução Instagram

Publicado 10/12/2024 13:04

Rio - Giovanna Ewbank, de 38 anos, falou sobre os desafios de ser mãe de três filhos em fases diferentes, nesta segunda-feira (9). Durante uma interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas, a atriz destacou que tem dificuldade de cuidar de si mesma.

fotogaleria

"Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito. As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo", declarou.

Giovanna relatou que tenta buscar um equilíbrio em meio a situação. "Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até pra poder dar estar inteira pra eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", finalizou.

Ewbank é casada com o ator Bruno Gagliasso, e os dois são pais de Titi, de 11 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 4.