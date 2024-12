Iza e Beyoncé dão voz a personagem Nala - Reprodução do Instagram

Iza e Beyoncé dão voz a personagem NalaReprodução do Instagram

Publicado 10/12/2024 07:46

Rio - Iza, de 34 anos, marcou presença na première de "Mufasa: O Rei Leão", no Dolby Theatre, em Los Angeles, na noite desta segunda-feira (9). Em um vídeo publicado no Instagram Stories, a cantora mostrou que encontrou Beyoncé no tapete vermelho do evento. As duas se abraçaram e se falaram rapidamente.

fotogaleria

Iza dubla Nala na versão em português do filme. Já Beyoncé dá voz à personagem na versão em inglês. A cantora brasileira também já havia dublado a leoa em "O Rei Leão", em 2019.

Vale lembrar que a filha de Iza se chama Nala. 'Rei Leão' foi o primeiro filme que eu vi no cinema e eu me descobri uma criança musical muito por causa desse filme, né? É uma trilha sonora que me acompanha desde sempre, tanto que toda vez que a Nala aparecia eu ficava muito besta e depois eu tive a oportunidade de dublar a Nala no live-action", contou ela, no "Caldeirão com Mion".