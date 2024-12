Nizam e Victoria Macan - Leo Franco / AgNews

Nizam e Victoria Macan Leo Franco / AgNews

Publicado 10/12/2024 08:46

Rio - Depois de viver um romance com Letícia Spiller, o ex-BBB Nizam, de 33 anos, foi flagrado aos beijos com a DJ Victoria Macan, do reality "Brincando com Fogo", no cruzeiro do cantor Belo, na noite desta segunda-feira (9). Os dois ainda foram vistos circulando pelo local de mãos dadas e trocando carinhos.

Quem também curtiu o show de Belo no maior clima de romance foi Mariana Belém. A cantora beijou muito o namorado, Marcus Zoppi, à bordo da embarcação.