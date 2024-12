Fabiana Justus via Stories - Reprodução Instagram

Publicado 10/12/2024 14:00

Rio - Fabiana Justus, de 38 anos, voltou ao hospital, nesta terça-feira (10), para a realização de exames de rotina. A filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia em janeiro desse ano , e precisou fazer um transplante. Pelo Instagram Stories, ela contou que desta vez, está fazendo mais um teste de mielograma.

"O pé que não para. Nem dormi de ansiedade. Rezem por mim. Mais um mielograma limpo, se Deus quiser.", relatou

Vestida com uma camisa do filme "Rock Balboa", Fabiana mostrou confiança com o resultado. "Fabi 'Balboa' pronta para mais um resultado maravilhoso! Vamos que vamos! Rezem por mim. Ajuda demais essa corrente de energias maravilhosas", finalizou.