João Vicente de CastroReprodução / Globo

Publicado 10/12/2024 15:11

Rio - No programa "Papo de Segunda", exibido nesta semana, João Vicente de Castro revelou detalhes de uma prática meditativa conhecida como shifting, que combina meditação e visualizações para "transportar" a pessoa para cenários imaginários. Ao compartilhar sua idealização, o ator surpreendeu ao contar como surgiu o "fetiche de criar uma família".



"É uma família do futuro, em um Natal do futuro e em um lugar isolado. Eu namorava com uma menina, há um ano, e teve um dia em que estava meio frio, pedimos uma comida, ela tinha uma cachorrinha... Senti um cheiro de família se criando ali. Isso me deu um nó na garganta! Eu tenho uma família muito desorganizada, minha família direta, então eu tenho fetiche de criar uma família... Não que eu faça muita coisa para que isso aconteça – e isso também por problemas gerados por essa família desorganizada, sem querer me eximir da culpa, que tenho também", contou João.



Para ele, a ideia de um Natal simples e cheio de tradições familiares representa uma forma de felicidade idealizada que ele não sabe se um dia irá alcançar. "Me emociona essa ideia de um Natal bem careta, com uma família bem careta, no sentido de ter presentes, com problemas comuns, que é uma coisa que não sei se vou experimentar, sinceramente, mas uma idealização de felicidade, que vai um pouco contra com o que eu experienciei até hoje", confessou o ator.



Eduardo Sterblitch, amigo e colega no programa, discordou de João e mostrou-se otimista em relação ao futuro do apresentador. "Você ainda vai encontrar uma família", rebateu, chegando a brincar que tem "alguém para lhe apresentar".