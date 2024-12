Virginia Fonseca em praia do Caribe - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca em praia do CaribeReprodução/Instagram

Publicado 10/12/2024 14:32

Rio - Virginia Fonseca, 25 anos, está curtindo férias com a família no Caribe e compartilha alguns momentos com seus seguidores. Nesta terça-feira (10), ela postou uma foto de biquíni em praia das Bahamas e recebeu muitos elogios no Instagram.

fotogaleria

"Só faltou a água quentinha da Bahia", escreveu a influenciadora na legenda.

"JESUS AMADO o Instagram enfartou", comentou Dani Calabresa. "Lindeza", escreveu a sogra Poliana Rocha.

"Ia comer um panetone hoje, desisti", brincou uma seguidora.

Mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, Virginia está fazendo uma dieta radical à base de ovo para perder peso. Ela consomo 20 ovos por dia, somente um com gema e treina com frequência.