Segundo casamento de Hulk e Camila Ângelo - Reprodução / Instagram

Segundo casamento de Hulk e Camila ÂngeloReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2025 17:40

Rio - Nesta quarta-feira (8), o jogador de futebol Hulk Paraíba divulgou imagens inéditas da segunda cerimônia de casamento com a médica Camila Ângelo. O evento luxuoso aconteceu na terça (7) em um resort na região de Bessa, em João Pessoa, Paraíba.



fotogaleria

Em uma postagem feita nas redes sociais, o atleta do Atlético Mineiro se declarou para a mulher: “07-01-2025. O dia em que nossos sonhos se tornaram realidade. Em meio a sorrisos, celebramos um amor que transcende. Eternizado e inesquecível em nossa memória. Obrigado, por viver comigo o melhor dia de nossas vidas, amor", escreveu.



O casal já havia oficializado a união no civil em 2020 e realizou a primeira celebração religiosa no dia 3 de janeiro, na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, Paraíba. Quatro dias depois, a segunda festa reuniu familiares e amigos em mais uma celebração.



Camila Ângelo, de 35 anos, é sobrinha de Iran Ângelo, ex-mulher de Hulk, o que gerou grande repercussão na época em que o relacionamento foi tornado público. Apesar das polêmicas, o casal segue firme e tem duas filhas juntas: Zaya, de dois anos, e Aisha, de seis meses.



Os filhos de relações anteriores também marcaram presença parcial no evento. Alice, de nove anos, filha de Hulk com Iran, esteve presente na celebração. Contudo, Ian, de 14, e Tiago, de 12, também frutos do casamento anterior, não compareceram.