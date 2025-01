Isabeli Fontana com o filho, Lucas, de 18 anos - Reprodução Instagram

Publicado 08/01/2025 12:47 | Atualizado 08/01/2025 13:31

Rio - Isabeli Fontana, de 41 anos, impressionou internautas, ao publicar um vídeo, nas redes sociais, ao lado do filho caçula, Lucas, de 18, fruto da sua antiga relação com o ator Henri Castelli. No registro, os dois aparecem lado a lado e surpreenderam com a semelhança.

"Um caso de família! Meu gêmeo. Meu filho. Mamãe orgulhosa", escreveu na legenda.

Seguidores da artista comentaram na postagem feita no Instagram. "Irmãos gêmeos e bonitos", disse um. "Rostos perfeitos. Queixo esculpido, beleza que transcende", afirmou outro. "Mulher, ele parece seu irmão", comentou mais um fã.

Além de Lucas, Isabeli também é mãe de Zion Fontana Jacomossi, ao antigo casamento com o modelo Álvaro Jacomossi.