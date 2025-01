Ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues mostram quarto da filha, Sarah - Reprodução de vídeo / Instagram

Ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues mostram quarto da filha, SarahReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/01/2025 10:15

Rio - Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues publicaram no Instagram, nesta terça-feira (7), o primeiro vídeo mostrando o quarto da filha, Sarah, de três meses. O casal deu detalhes de como escolheu a decoração, encantando internautas.

"Sejam bem-vindos", iniciou a mamãe na legenda da publicação. A decoração - em tons de lilás e detalhes dourados - teve inspiração em elementos como lua, estrelas e galáxias. "Algo mais lúdico mesmo", contou Andressa. Já os móveis planejados - berço, cama, cômoda e armário - são de madeira clara. "Sejam bem-vindos", iniciou a mamãe na legenda da publicação. A decoração - em tons de lilás e detalhes dourados - teve inspiração em elementos como lua, estrelas e galáxias. "Algo mais lúdico mesmo", contou Andressa. Já os móveis planejados - berço, cama, cômoda e armário - são de madeira clara.

Apesar do quartinho todo decorado, Andressa contou que optou por não fazer uma obra muito grande, já que a família irá mudar de casa em breve.

Internautas se encantaram com o quartinho e com a bebê. "Ah, que lindo! Ficou tão especial… Deus os abençoe! E Sarinhah merece muito esse amor", expressou uma usuária das redes sociais, nos comentários do post. "Ficou lindo", opinou outra pessoa. "Deus abençoe essa família linda", desejou outra usuária do Instagram.

Nascimento da filha e história do casal