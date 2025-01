Deborah Secco e Giovanna Antonelli se divertem com os filhos em parque dos EUA - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2025 07:57 | Atualizado 08/01/2025 07:59

Rio - Deborah Secco, de 45 anos, e Giovanna Antonelli, de 49, estão em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, aproveitando o parque da Universal Studios com os seus respectivos filhos. Através dos stories do Instagram, nesta terça-feira (7), as atrizes mostraram que se encontraram durante as férias.

"'Encontrin' [encontrinho] delícia", escreveu Antonelli nos stories do Instagram. "Encontros no parque", disse Secco, ao repostar o clique. No registro, a dupla aparece juntinha e sorridente vestindo roupas bem agasalhadas, como casacos e toucas, devido as baixas temperaturas do lugar. "'Encontrin' [encontrinho] delícia", escreveu Antonelli nos stories do Instagram. "Encontros no parque", disse Secco, ao repostar o clique. No registro, a dupla aparece juntinha e sorridente vestindo roupas bem agasalhadas, como casacos e toucas, devido as baixas temperaturas do lugar.

Deborah está de férias com a filha, Maria Flor, de 9 anos, fruto do casamento anterior com Hugo Moura. Já Giovanna viajou com as gêmeas, Sofia e Antônia, de 13, da união com o diretor Leonardo Nogueira. O primogênito de Antonelli, Pietro Benício, 19, também esteve presente. Ele nasceu do antigo relacionamento com o também ator Murilo Benício.



Giovanna deu alguns detalhes da viagem ao compartilhar um compilado de fotos. "Passar o dia na Universal Orlando é como entrar num universo paralelo, cheio de aventuras, emoção e diversão! Cada canto traz uma sensação, desde a adrenalina das montanhas-russas até a imersão nos cenários de filmes que marcaram gerações. É como viver dentro das histórias", contou. Nos registros, a atriz posa ao lado dos filhos.



Na mesma rede social, Deborah publicou alguns vídeos aproveitando as atrações do parque juntinho com a filha. "Eu e ela... ela e eu". A pequena aproveitou e tirou foto com personagens. As duas até se arriscaram e foram na montanha-russa.