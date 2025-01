Giovanna Ewbank recebe elogio de Bruno Gagliasso ao posar com biquíni de oncinha - Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank recebe elogio de Bruno Gagliasso ao posar com biquíni de oncinhaReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2025 08:52 | Atualizado 08/01/2025 08:53

Rio - Giovanna Ewbank, de 38 anos, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (7), para compartilhar novos registros das férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas. A apresentadora, que posou para cliques em meio as paisagens paradisíacas, recebeu muitos elogios dos internautas e do maridão, o ator Bruno Gagliasso.

"Gente, foi mal, mas todas as minhas fotos das férias eu estou com esse chapéu", brincou a artista. No compilado de fotos, Gio exibe as curvas ao vestir um biquíni de oncinha. Ela também mostrou que aproveitou um dia de piscina, além de compartilhar registros do local, cercado de belezas naturais.



Nos comentários da publicação, Bruno exaltou a beleza da amada. "Que isso, hein", disse o ator, com 'emojis' de coração e 'foguinho'. O casal, que oficializou a união em 2010, é pai de Titi, de 11 anos, Bless, de 10, e Zyan, 4.



Internautas também não economizaram nos elogios. "Ai, para de ser tão gata, Gio. Tu é muito linda", opinou uma usuária do Instagram. "Um dia após outro e a beleza só aumenta. Linda", expressou uma seguidora. "Você é linda demais", escreveu outra pessoa.