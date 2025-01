Rafa Kalimann e Nattanzinho - Reprodução do Instagram

Publicado 08/01/2025 08:40

Rio - Apaixonados, Rafa Kalimann, de 31 anos, e Nattanzinho, de 26, curtem uns dias de férias em Portugal. A influenciadora digital publicou, no Instagram Stories, nesta terça-feira (7), um vídeo em que aparece no maior clima de romance com o namorado durante um passeio ao centro histórico de Lisboa. Nas imagens, eles trocam beijos e chamegos.

A ex-BBB também mostrou aos fãs que os dois andaram de "tuk-tuk", uma espécie de triciclo motorizado, pela região. Em sua rede social, Nattan postou um vídeo segurando algumas sacolas de compras de Rafa e brincou: "Gente, essa é minha função".

Os rumores de um romance entre Rafa Kalimann e Nattan começaram no início de dezembro, poucos dias após o término da apresentadora com Allan Souza Lima. O casal assumiu o relacionamento no dia 17. Eles passaram o Natal e os últimos dias de 2024 juntinhos.