Graciele Lacerda dá detalhes sobre os cuidados de Zezé Di Camargo com a filhaReprodução Instagram

Publicado 08/01/2025 11:52

Rio - Graciele Lacerda deu detalhes sobre os cuidados que Zezé Di Camargo tem com a filha, Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro do ano passado. A influenciadora contou, através dos Stories do Instagram, nesta terça-feira (7), que o cantor tem sido participativo nas tarefas com a recém-nascida e fica cansado com a nova rotina.

"Ele está incrível! Na madrugada, eu acordo toda hora para amamentar a Clara. Toda vez que eu acordo, ele vai junto comigo, senta na caminha dela. Ele passa a noite toda acordado. Hoje eu até perguntei a ele o porquê, se depois ele fica cansado. Ele disse que não se sente bem em me ver acordar e ele não estar junto", disse ela.

A influenciadora relatou que o pai de Clara também ajuda com a amamentação. "Ele está sendo muito parceiro e companheiro. O que eu faço as vezes, eu coloco ela para mamar e dou ela para ele botá-la para arrotar. Então a gente faz essas divisórias e ele acaba participando, e falou que quer aproveitar, quer participar o máximo dela. Está muito bonitinho", declarou.



Além de Clara, Zezé é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos de seu casamento anterior com Zilu Godói.