Grávida, Tati Machado descobre que está roncando ao ser gravada pelo marido, Bruno MonteiroReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/01/2025 10:54

Rio - Tati Machado, de 33 anos, está grávida do primeiro filho, que se chamará Rael, fruto do casamento com Bruno Monteiro, e deu detalhes de como está se sentindo através das redes sociais, nesta terça-feira (7). A apresentadora, então, foi surpreendida ao descobrir que está roncando ao ser gravada pelo marido enquanto dormia.

fotogaleria

"Bruno falou que eu estou dormindo para caramba. Hoje de tarde eu dormi e o Bruno falou que precisava me mostrar uma coisa que está acontecendo e que não acontecia desta maneira", disse Tati, que apresenta o "Saia Justa", do GNT, junto com Bela Gil, Rita Batista e Eliana.Em seguida, o marido da comunicadora mostrou uma parte do áudio dela roncando. "Está puxado", brincou Bruno. "Estou roncando muito", falou Tati. "Mas é um ronco tão fofinho", ponderou o amado.Ao dar detalhes sobre a gestação, Tati falou que não tem sentido enjoo e nem desejos. "Não estou 'enchendo o seu saco'", completou a apresentadora. No entanto, Bruno entregou as mudanças de humor da mulher. "Enchendo o saco você está um pouquinho, mas tudo é a paciência", falou, em tom descontraído.Em 19 de dezembro, Tati surpreendeu os telespectadores ao anunciar durante o "Mais Você", da TV Globo, que está esperando o primeiro filho . A apresentadora presenteou Ana Maria Braga com um body escrito "Ixxxxquece, vovó". No dia seguinte, ela participou do programa "Encontro com Patrícia Poeta", da mesma emissora, e revelou que o bebê é um menino e se chamará Rael