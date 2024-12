Grávida do primeiro filho, Tati Machado revela sexo e nome do bebê - Reprodução de vídeo

Publicado 20/12/2024 11:19

Rio - Depois de anunciar que está grávida do primeiro filho , Tati Machado revelou que o bebê é um menino e se chamará Rael, durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, desta sexta-feira (20).

"Estamos esperando um menino e vai se chamar Rael. A gente tem esse nome há anos. A gente tinha certeza. Se fosse menina, a gente tinha mais opções, mas menino sempre foi Rael", revelou Tati. Patrícia, então, presenteou o bebê com um par de sapatinhos vermelhos.Tati apresenta o "Saia Justa", do GNT, ao lado de Eliana, Rita Batista e da veterana Bela Gil. Ela é casada com Bruno Monteiro e contou que o amado está radiante com a chegada do primeiro filho do casal. "Mozão está enlouquecido, muito feliz e eu nunca fui tão mimada na minha vida", contou.Em seguida, a apresentadora deu detalhes de como está se sentindo nos primeiros meses de gestação. "Fome? Eu estou querendo comer o Brasil inteiro de tanta fome que eu estou. Mas sabe uma coisa boa? Eu não estou enjoando, eu não enjoei. [...] Até agora nada de enjoo. Só uma mudança de humor um pouco chata que o Bruno está tendo que sofrer".