Eliana chora ao recordar morte do pai: ’Não viu minhas estreias’Reprodução de vídeo / X

Publicado 19/12/2024 12:56 | Atualizado 19/12/2024 12:59

Rio - Eliana participou do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (19), e chorou ao recordar a morte do pai , José Bezerra. A emoção ocorreu enquanto a apresentadora falava sobre as conquistas do seu ano, em que saiu do SBT e foi para a emissora da família Marinho . A artista, então, lamentou que o familiar 'não viu suas estreias'.

Em seguida, a Eliana destacou que 2024 foi marcado por momentos de alegria e tristeza. "Foi um ano difícil porque eu perdi o meu pai... Mas um ano de muita alegria. Na medida que isso aconteceu na nossa vida pessoal, ele também deixa muito dele em mim, nos ensinamentos e tudo... Ele não viu as minhas estreias, mas...", lamentou Eliana, com a voz embargada. Patrícia, então, consolou: "Ele está te acompanhando lá de cima". "Ah, com certeza", falou a loira, enquanto recebia aplausos da plateia. "É um ano para agradecer mesmo. Aliás, faz muitos anos que eu não peço nada pra Deus, eu só agradeço. E acho que é isso que eu acredito. Acho que na medida que você agradece, as coisas acontecem. Então é assim que sigo a minha vida. Nunca mais pedi nada, a única coisa que peço é saúde pra poder estar firme e forte ao lado dos meus filhos que ainda são pequenos e a gente poder seguir", disse a apresentadora, que é mãe de Arthur, de 13 anos, e Manuela, de 7. O primogênito é fruto do antigo relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli. Já a caçula nasceu do atual casamento com o diretor Adriano Ricco.Em seguida, a Eliana destacou que 2024 foi marcado por momentos de alegria e tristeza. "Foi um ano difícil porque eu perdi o meu pai... Mas um ano de muita alegria. Na medida que isso aconteceu na nossa vida pessoal, ele também deixa muito dele em mim, nos ensinamentos e tudo... Ele não viu as minhas estreias, mas...", lamentou Eliana, com a voz embargada. Patrícia, então, consolou: "Ele está te acompanhando lá de cima". "Ah, com certeza", falou a loira, enquanto recebia aplausos da plateia.

Morte do pai



José Bezerra morreu aos 92 anos, no dia 19 de março. Ele vinha enfrentando problemas de saúde e estava morando com a filha desde 2023, após ser internado em uma UTI. Em 2022, o patriarca havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). Eliana lamentou a perda nas redes sociais.

"Pai, obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos", escreveu a artista.



Estreias



Eliana deixou o SBT em julho, após 15 anos na emissora. No mês seguinte, a nova contratada da TV Globo estreou no "Saia Justa", do GNT, ao lado de Rita Batista, Tati Machado e e da veterana Bela Gil. A loira também assumiu o comando do "The Masked Singer Brasil".