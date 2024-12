Felipe Andreoli e Rafa Brites - Divulgação

Felipe Andreoli e Rafa Brites Divulgação

Publicado 18/12/2024 21:42

Rio - Felipe Andreoli e Rafa Brites estão oficialmente no elenco de apresentadores da Record. Em 2025, o casal estará em projetos especiais da emissora e, já no primeiro semestre, comandará a volta do reality show "Power Couple Brasil".

fotogaleria A competição entre casais estreou na emissora em 2016 sob o comando de Roberto Justus, que apresentou duas temporadas da atração. Gugu Liberato assumiu o projeto por mais duas edições. Com a morte do apresentador em 2019, Adriane Galisteu foi escolhida para as temporadas 5 e 6 do reality show.

Rafa Brites e Felipe Andreoli são casados desde 2011 e têm dois filhos: Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2.