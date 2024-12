Ex-namorado de Rafa Kalimann, Allan Souza Lima detalha luta contra burnout: ’Sofri muito’ - Reprodução de vídeo / Youtube

18/12/2024

Rio - Allan Souza Lima foi um dos convidados do "Sem Censura", da TV Brasil, desta terça-feira (17). Na atração, o ator - que recentemente terminou o relacionamento com a influenciadora digital Rafa Kalimann - detalhou a luta contra o bornout, depressão e crises de ansiedade durante as gravações da série "Cangaço Novo", do Prime Video.

"Eu fiz um relato no meu Instagram sobre o processo que eu vivi e até comento que tenho muito cuidado a respeito da minha exposição. Mas por tantas coisas que aconteceram e por estar isolado lá, no meio do Sertão... o Sertão tem suas belezas, mas ao mesmo tempo também tem sua dor, daquele momento de quentura, do sol que derrete, da terra monocromática... traz essa solidão visual e a solidão interior", iniciou o intérprete de Ubaldo.No domingo (15), o ator publicou no Instagram um relato sobre o que passou durante as gravações da série. "Foi um processo muito delicado. Muitos sabem disso. O vídeo que postei foi para falar disso. E as pessoas internas do streaming [sabem] que eu sofri muito com esse personagem. [...] Eu tenho a noção técnica que fiz um bom trabalho, mas eu não sentia isso. Eu lembro que fui na premiere em Gramado e falei: 'Cara, o que está acontecendo?' E foi por muito tempo pauta de terapia", relembrou o artista.Em seguida, ele recordou que caiu de moto e machucou a perna no período das gravações da primeira temporada. Mesmo assim, seguiu com as filmagens. "[Tinha] a responsabilidade de ter feito o primeiro protagonista e falei: 'Não vou parar'. [...] Eu lembro que falei: 'Só vou parar quando perder a minha perna'. Gente, estou falando assim na intensidade. Mas eu falei que se não aguentasse, eu parava. Deu tudo certo", explicou.Taty Navarro está no comando da atração nas férias de Cissa Guimarães. A apresentadora, então, perguntou se o ator 'chegou a ter depressão' durante as filmagens da segunda temporada de "Novo Cangaço". "Cheguei. Esse personagem de fato sou eu. [...] Aquilo ali para mim foi de fato representar o que eu não senti quando o meu pai morreu. Então tem muitas histórias parecidas ali. Meu processo é o de 'ator metódico', que vive o personagem a fundo", contou.Allan revelou que enfrentou muitos desafios relacionados a saúde mental e precisou pedir ajuda. "E essa segunda temporada foi muito dolorida porque eu fui afundando. Eu me lembro que tinham dias que eu silenciosamente acordava chorando de dor e solidão, e eu sabia da minha responsabilidade. E eu levantava e ia. Colocava um óculos escuros e fingia que nada acontecia. Até um dia que eu caí e tive que pedir ajuda".O artista desabafa sobre o período difícil que viveu. "Eu vivi situações no meio disso tudo que foram muito complicadas. Me senti 'desnudo'. É muito difícil quando as pessoas te olham e sabem que você 'caiu'. E se você fala: 'Eu estou pelado, sem armadura'. De fato sem conseguir me proteger e você vira uma criança. Isso pra mim foi muita dor".Logo após, o ator destacou o apoio que teve nos bastidores, principalmente do diretor Fabio Mendonça. "A 'família cangaço' é uma grande família por isso que acho que é um grande sucesso. Porque todo mundo deu a mão ali. No momento que as pessoas viram eu caindo, me deram a mão", falou.O artista contou que quando teve bornout, precisou se afastar das filmagens e foi fazer terapia. "Tive um bornout. Eles me liberaram e fiquei quatro dias no Rio antes de ir embora. E aí, a mente começa a entrar em colapso. Eu lembro que pedi duas sessões de terapia. Cheguei para o terapeuta e falei: 'Esse personagem foi tão próximo a mim que me destruiu'. E é muito dolorido falar isso, sobre depressão. E eu achei que nunca tive. Achei que estava passando ileso por crise de ansiedade e não cuidei, sem saber".Allan falou que se surpreendeu com a fala do terapeuta que disse: "Você na verdade está mais saudável do que nunca. Pela primeira em cinco anos, você chorou igual uma criança. E eu acho que esse personagem, de fato, te salvou".