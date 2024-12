Sophia Valverde protagonizou a novela ’As Aventuras de Poliana’ - Reprodução/Instagram

Sophia Valverde protagonizou a novela ’As Aventuras de Poliana’Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2024 22:14

Rio - Sophia Valverde, protagonista de "As Aventuras de Poliana" (2018) e "Poliana Moça" (2022), do SBT, abriu o coração durante uma live em suas redes sociais. Aos 19 anos, a atriz explicou que recorreu as transmissões ao vivo para arrecadar dinheiro por conta da falta de projetos fixos.

fotogaleria "Eu faço porque realmente eu preciso. Ator e atriz só recebem quando estão trabalhando. Então é isso, gente. Às vezes, eu ganho mais [com as lives] do que em filme. Mas eu realmente estou precisando. Porque não tem salário, e sou só eu e minha mãe", afirmou.

Sophia Valverde estreou na TV em "Chiquititas" (2013) e também participou da novela "Cúmplices de um Resgate" (2015). Nos cinemas, ela atuou nos filmes "Garota Invisível" (2021), "As Aventuras de Poliana – O Filme" (2023), "Turma da Mônica Jovem: Reflexos" (2024) e dublou a animação "Dalia e o Livro Vermelho" (2024).