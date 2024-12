Tati Machado fica sem graça com fora de Ana Maria Braga - Reprodução/Globo

Tati Machado fica sem graça com fora de Ana Maria BragaReprodução/Globo

Publicado 16/12/2024 17:08 | Atualizado 16/12/2024 17:15

Rio - Ana Maria Braga começou a segunda-feira (16) impaciente e debochou de Tati Machado no "Mais Você" enquanto ela narrava os famosos que estiveram no "Melhores do Ano", do 'Domingão com Huck", da Globo.

"Vamos de Marcos Palmeiraaa", disse Tati. "Você está cantando? Fala direito, mulher... Num aguento isso aqui não", interrompeu Ana.

Sem graça, ela começou a rir da ironia, e no X, muita gente comentou sobre o fora da loira ao vivo.

"Caiu, andou, Tati Machado... alô... Com vocês, Tati Machadooo", disparou Ana Maria, imitando a voz da apresentadora.

"Aí tem o Marcos Palmeira, camisa e calça preta, muito bem-vestido, está vendo, é assim", ensinou a apresentadora do "Mais Você'.

Em seguida, Ana pediu desculpa para Tati para amenizar o climão. "Não estou brigando com você não, tá? Você sabe disso", afirmou ela. "Óbvio que sei! Isso aqui é intimidade", disse Tati.

"Gente, e esse constrangimento que a Ana Maria Braga fez a Tati Machado passar agora? Senhor de Misericórdia... Tati forçou tanto uma risada para amenizar o constrangimento", disse um internauta.

"O fecho que a Ana Maria Braga deu na Tati Machado agora", comentou outro.