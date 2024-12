Paulo Vieira faz piada com prisão de Braga Netto e cadeirada do Datena no Melhores do Ano - Reprodução de vídeo / X

Paulo Vieira faz piada com prisão de Braga Netto e cadeirada do Datena no Melhores do AnoReprodução de vídeo / X

Publicado 16/12/2024 08:16 | Atualizado 16/12/2024 08:58

Rio - Paulo Vieira roubou a cena ao fazer piadas durante o "Melhores do Ano" , no "Domingão com Huck", da TV Globo, na noite deste domingo (15). O apresentador e humorista divertiu a plateia cheia de famosos ao ironizar a prisão do general Walter Braga Netto , ao brincar com a contratação da apresentadora Eliana na emissora, ao citar a "cadeirada" que Datena deu em Pablo Marçal e até a demissão do diretor Boninho.

fotogaleria

"Está no ar o 'Melhores do Ano', o programa com mais estrelas da televisão brasileira. Não que isso queira dizer alguma coisa. O general tinha quatro estrelas e foi preso do mesmo jeito", disparou Paulo, arrancando risadas do apresentador Luciano Huck e da plateia. O humorista fez piada com o fato do general, ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro e candidato a vice-presidente em 2022, Walter Braga Netto ter sido preso por suspeita e obstrução de Justiça, neste sábado (14).



Em seguida, Paulo vieira falou do sucesso do cinema nacional com o lançamento dos filmes "O Auto da Compadecida 2" e "Ainda Estou Aqui". "Esse ano com certeza foi o ano do cinema nacional. A gente vai ter 'O Auto da Compadecida 2' no final do ano, temos a Fernanda Torres brilhando. O filme da Fernanda Torres ['Ainda Estou Aqui'] foi muito comentado no mundo inteiro, mas muito mais aqui na Globo. Quando a gente encontra o pessoal nos corredores da Globo, a gente pergunta: 'Ainda está contratado?' A pessoa [responde]: 'Pois é, ainda estou aqui".



Nem o apresentador do "Domingão" escapou das piadas de Paulo Vieira. "Ainda estamos aqui, todo mundo trabalhando na folga da escala 6x1. Eu queria dizer que sou contra a escala 6x1. É importante dizer. Mas eu queria lançar outra campanha que é contra a jornada 1x6 do Luciano Huck", brincou. O apresentador, então, retrucou de forma humorada. "E a jornada do Roberto Carlos que é 1x364?", disse Huck. "Calma! Ninguém mexe com o 'Rei'. Mas brincadeira, o Luciano trabalha muito. Ele brinca de 'War' com a programação da Globo, ele vai dominando, pegou mais um horário. A ideia dele é dominar o domingo. Cuidado, 'Fantástico'". Eu fiquei sabendo que o pessoal do 'Globo Rural já está na divisa do horário com uma espingarda", lançou o comediante. "Está no ar o 'Melhores do Ano', o programa com mais estrelas da televisão brasileira. Não que isso queira dizer alguma coisa. O general tinha quatro estrelas e foi preso do mesmo jeito", disparou Paulo, arrancando risadas do apresentador Luciano Huck e da plateia. O humorista fez piada com o fato do general, ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro e candidato a vice-presidente em 2022, Walter Braga Netto ter sido preso por suspeita e obstrução de Justiça, neste sábado (14).Em seguida, Paulo vieira falou do sucesso do cinema nacional com o lançamento dos filmes "O Auto da Compadecida 2" e "Ainda Estou Aqui". "Esse ano com certeza foi o ano do cinema nacional. A gente vai ter 'O Auto da Compadecida 2' no final do ano, temos a Fernanda Torres brilhando. O filme da Fernanda Torres ['Ainda Estou Aqui'] foi muito comentado no mundo inteiro, mas muito mais aqui na Globo. Quando a gente encontra o pessoal nos corredores da Globo, a gente pergunta: 'Ainda está contratado?' A pessoa [responde]: 'Pois é, ainda estou aqui".Nem o apresentador do "Domingão" escapou das piadas de Paulo Vieira. "Ainda estamos aqui, todo mundo trabalhando na folga da escala 6x1. Eu queria dizer que sou contra a escala 6x1. É importante dizer. Mas eu queria lançar outra campanha que é contra a jornada 1x6 do Luciano Huck", brincou. O apresentador, então, retrucou de forma humorada. "E a jornada do Roberto Carlos que é 1x364?", disse Huck. "Calma! Ninguém mexe com o 'Rei'. Mas brincadeira, o Luciano trabalha muito. Ele brinca de 'War' com a programação da Globo, ele vai dominando, pegou mais um horário. A ideia dele é dominar o domingo. Cuidado, 'Fantástico'". Eu fiquei sabendo que o pessoal do 'Globo Rural já está na divisa do horário com uma espingarda", lançou o comediante.

Paulo ainda citou o protagonismo inédito de atrizes negras em folhetins da emissora: Duda Santos ("Garota do Momento"), Jéssica Ellen ("Volta por Cima") e Gabz ("Mania de Você"). A partir disso, ele brincou ao dizer que Eliana foi 'importada' do SBT. "Esse ano temos muito o que comemorar. Foi a primeira vez na história da Globo que tivemos nas três novelas protagonistas negras. [...] A Globo está tão 'negona' que a gente está importando loira do SBT pra equilibrar", disparou o humorista, recebendo aplausos novamente.

Logo após, ele elogiou a apresentadora. "Eu trabalhei com Eliana. Gente, que pessoa massa, humilde, gente boa, adorei trabalhar com ela. Fizemos o 'Vem que tem' aqui no final do ano da Globo. Eu passava o tempo todo olhando e pensando: 'Imagina o salário da Eliana?'. Diz que para contar precisa dos dedinhos dela, dos meus, do seu, do seu, do seu", disse.

O humorista disse que daria um 'recado sério', mas fez mais uma piada. "Boninho, por favor devolver as chaves do 'Big Brother Brasil' quando sair. Você viu? O Boninho apertou o botão de sair, ninguém esperava. Ele que desistiu", disse, mencionando a saída do diretor da TV Globo , no final deste ano, para encarar novos desafios e propostas.

Paulo citou o episódio da 'cadeirada' que Datena deu em Pablo Marçal, durante as eleições municipais deste ano, ao falar sobre as regras do tempo para agradecimento dos prêmios. "Se insistir, o Datena foi convidado também e as cadeiras da Globo são todas de ferro", ironizou.

Por fim, ele brincou com a presença de Sonia Abrão na plateia. "Sonia Abrão, já vou falar com você. Só vou dar um recadinho do Cogumelo do Sol antes".