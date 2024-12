Patricia Abravanel participa de homenagem para Silvio Santos na Globo - Beatriz Lamy / Globo

Rio - O "Melhores do Ano 2024", realizado no "Domingão com Huck", proporcionou um momento inédito na televisão brasileira ao celebrar o legado de Silvio Santos, falecido em agosto deste ano, aos 93 anos, devido a complicações causadas por uma infecção por Influenza. As emissoras Globo e SBT realizaram uma transmissão simultânea, destacando a importância do apresentador para a história da comunicação no país.



No palco, Patrícia Abravanel e Daniela Beyruti, duas das seis filhas de Silvio Santos, receberam o troféu "Troféu Mário Lago" em nome do pai. O prêmio é concedido por contribuições extraordinárias ao mundo do entretenimento. "Ai, que alegria, gente! Que acolhimento! Quanto amor! Quanta gente maravilhosa! Todos nós aqui, a gente tem a mesma missão, né? Que é levar alegria a milhões de brasileiros, e a gente faz parte disso. Nossa alegria está em levar alegria e sorriso para a casa dos brasileiros. É incrível estar aqui nesse palco com Luciano na Rede Globo e SBT juntas nesse momento", celebrou Patrícia.



A ideia da transmissão conjunta partiu de Daniela. "Luciano fez esse convite. Achei generoso. Daniela teve a ideia genial de fazer uma transmissão simultânea. Nunca haverá alguém como Silvio Santos, mas ouso dizer que ele preparou cada uma de nós e o SBT está caminhando para o seu melhor momento", continuou Patrícia.

Luciano reforçou a importância e o simbolismo desse momento: "Eu gostaria de reforçar que isso é muito mais do que um simples gesto de duas vizinhanças, ou de cortesia, ou de reverência, embora seja tudo isso também, tá? Esse momento é um momento de celebração, acho que é algo maior, algo que move a todos. A gente que faz televisão, que é apaixonado por televisão, é uma profissão de fé na força que a TV tem, de conectar as pessoas, de entrar na casa das pessoas, de divertir, de informar, de emocionar, de tocar o coração de cada brasileiro. E, lá atrás, o senhor Santos mostrou ao Brasil como é possível unir pais, filhos, avós, tias, cachorros, periquito, papagaio, na frente do sofá, no mesmo domingo, na mesma hora".



"Ele foi pioneiro em fazer televisão e fazer da televisão um ponto de encontro das famílias brasileiras, e com o passar do tempo, com as novas tecnologias, com as transformações todas, acho que essa essência continua a viver, por isso que a gente está aqui. Isso que eu defendo com paixão no Domingão, que é a força da TV de unir as pessoas, de nos lembrar que o que realmente importa nessa vida são as coisas simples. Nesse domingo à noite, unidos num único sinal, que é muito mais do que um sinal de transmissão, acho que é um sinal de que, sim, a gente pode estar sempre buscando o que nos conecta, o que nos une e não o que nos separa. Essa é a TV que eu acredito. E, mais do que isso, esse é o Brasil que eu acredito", complementou o apresentador.



Ao final, Patrícia e Luciano ainda jogaram aviãozinhos de dinheiro para a plateia, assim como Silvio fazia em seu programa. Até Ivete Sangalo, uma das indicadas da noite, e outros famosos tentaram pegar uma nota de 100 reais.

