Daniel estreia à frente do ’Viver Sertanejo’, da TV GloboGiu Pera / TV Globo

Publicado 14/12/2024 05:00

Rio - Puxe uma cadeira, pegue um café e acompanhe um pouco da vivência na roça nas telinhas! Sob o comando de Daniel, o programa "Viver Sertanejo" estreia neste domingo (15), na TV Globo, após o "Globo Rural". O artista de 56 anos recebeu grandes nomes da música sertaneja em sua fazenda em Brotas, no interior de São Paulo, para uma boa prosa, com direito a histórias emocionantes, e roda de viola. Terá também pescaria, cavalgada, mesa farta e muito mais.

"A expectativa para a estreia é absurda. É a mesma sensação de você aguardar um filho chegar. Você ver o fruto de tudo que a gente passou, das idas à fazenda, dos momentos incríveis que a gente viveu, dos embaraços, desembaraços, mas tudo aconteceu tudo tão rápido. Agora, o que vai acontecer daqui para frente à Deus pertence. Tomara que todas as coisas envolvidas aconteçam da forma que a gente espera e que a gente possa ter a possibilidade de alongar um pouco mais a história do 'Viver Sertanejo' e poder continuar um pouco mais nos lares das pessoas", torce Daniel.

O cantor comenta que o programa fará os telespectadores conhecerem um pouco de sua essência. "Tenho certeza que aquele que tem um pé na terra, vive no interior, vai sentir a mesma emoção. E aqueles que não tem essa possibilidade, vai conhecer um pouco mais daquilo que a gente vive de fato, quando está em casa", analisa.

Lauana Prado e a dupla As Marcianas são as convidadas do primeiro programa. Entre os outros artistas que participaram da atração estão: Chitãozinho & Xororó, Maiara & Maraísa, Rionegro & Solimões, Felipe Araújo, Roberta Miranda, Michel Teló, Ana Castela, Gustavo Mioto, Sérgio Reis, Luan Pereira e Paula Fernandes.

Daniel, então, lista algumas curiosidades das gravações. "A gente inventou de tirar leite de vaca e foi um momento incrível. Às vezes, a gente acha que é fácil e não é. Você estar na beira do lago, com chuva, e a direção toda ali... Negócio de cavalo, um animal que está ali diante de câmeras, às vezes assusta, empaca. Me lembro do Luan Pereira, que deve ter quase dois metros de altura, diante do Rionegro & Solimões, parecia uma escadinha. O Sérgio Reis chegando de helicóptero. A gente gravando uma cena embaixo do pé de manga e quase caiu uma manga em cima da minha cabeça. O que rolou de bate-papo (com os outros artistas) dava para gravar outro programa", lembra.

O artista também não escondeu a emoção ao assistir pela primeira vez o teaser do programa. "Ver o resultado de um trabalho feito com muito carinho, dedicação é muito prazeroso. Já tive a honra de participar de algumas coisas. A mais recente, na Globo, foi o 'The Voice'. Vinha conversando com minha equipe de uma vontade que eu tinha talvez de fazer um podcast, de conversar com pessoas, e chegou esse convite especial por parte da Globo. A emissora deixou claro que queria algo natural, da gente mostrar aquilo que a gente é verdadeiramente. Isso deixou todo muito à vontade. Ali pude solidificar essa coisa de gostar de reunir, cantar, prosear", comenta o artista.

Proprietário da fazenda há quase 30 anos, Daniel diz que a atração se tornou mais uma boa lembrança que guardará do local. "Aquele lugar já era especial para mim. Convivo com aquela terra desde 1995. Cada ponto da fazenda tem um toque especial, para mim, de histórias que vivenciei, principalmente positivas. E tudo o que presenciei vai ficar gravado para sempre. Para a minha memória, para a memória das pessoas que estão ao meu redor. A gente (equipe) formou uma verdadeira família, que vai se estender para o resto do Brasil dando oportunidade para aquele que tiver vontade de nos acompanhar em uma boa prosa, uma boa moda. Um domingo muito especial vamos ter".

Com quatro décadas de carreira, o cantor diz viver um momento especial. "Tenho me emocionado muito. Chegar até aqui é muito gratificante. A gente está diante de um cenário recheado de muitos potenciais e poder ter deixado um rastro positivo diante de tudo isso, de tantas transições, e conseguir se manter na sua essência. Sou muito grato à música, que me proporcionou tudo isso e está nos proporcionando esse momento diferente", declara.