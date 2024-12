Flor e Luana discutem após eliminação de A Fazenda - Reprodução

Flor e Luana discutem após eliminação de A FazendaReprodução

Publicado 13/12/2024 10:41 | Atualizado 13/12/2024 12:23

Rio - Eliminadas de "A Fazenda 16', Luana Targino e Flor Fernandes trocaram farpas logo após o fim do programa, na madrugada desta sexta-feira (13) durante participação na "Cabine de Descompressão", apresentada por Lucas Selfie.

fotogaleria

No quadro, Flor disse que estava se sentindo pressionada. "O Sacha falou 'tem certeza que você que ir com a gente?' e eu falei que era muita confiança, tudo bem, se as pessoas gostam. Eu achei soberbo demais". "Ela foi falsa, traíra, foi burra...", disparou Luana. "Burra eu concordo, falsa e traíra não", respondeu Flor."Porque tipo tem que ser muito burra, é não seguir estratégia, é não ler o jogo, não entender o que está acontecendo. Nós duas estamos aqui por sua casa", disse Luana. Flor admitiu que errou, mas disse que lutou para ser quem ela é agora. "Eu não queria fazer parte de grupo, fui obrigada. Não queria ser alvo dos dois", disse.